Il Camerun rivuole Onana tra i pali: chiesto anche l’aiuto dell’Inter

L’assenza di André Onana dalla nazionale camerunense si sta facendo sentire e non poco. Dopo il litigio con il tecnico Song infatti, l’estremo difensore nerazzurro aveva lasciato il ritiro a Mondiale in corso, annunciando poi che non avrebbe più potuto giocare per la nazionale.

Le recenti prestazioni del suo sostituto però hanno creato una spaccatura anche tra i vertici della federazione camerunense, tanto che si sarebbe mosso anche il Ministro dello Sport, Narcisse Mouelle Kombi, per cercare di reintegrare il giocatore. Addirittura il politico avrebbe chiesto apertamente l’aiuto dell’Inter e di Steven Zhang per risolvere la questione, tramite una lettera: “Onana è un tesserato del vostro prestigioso e iconico club. Vi preghiamo di permettere a questo talentuoso portiere di continuare a rappresentare il suo Paese”.

La questione però è più complicata di così e l’Inter ha poca voce in capitolo: non è il club nerazzurro ad impedire al giocatore di militare nel Camerun. Semplicemente è Onana che dopo quanto successo non ne vuole sapere. E certamente non sarà Zhang ad obbligare il portiere ad andare contro i propri principi: la questione va risolta in Camerun.