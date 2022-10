Verso Fiorentina-Inter, la situazione infortunati in casa nerazzurra

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Lukaku scalpita per rientrare e tornare nella lista dei convocati. Oggi il belga si sottoporrà a nuovi esami e se, come pare, non si riscontreranno problemi, comincerà a lavorare in gruppo proprio per tornare a disposizione contro i viola. Allarme rientrato invece per Dimarco, uscito ieri dalla partita toccandosi la coscia. Solo crampi per l'esterno sinistro nerazzurro.