Acerbi non ci sta: “Le accuse dopo Lazio-Milan? Vergognose”

Acerbi ha dichiarato: "Mi sono ambientato benissimo all'Inter, nonostante il momento di difficoltà. Serviva ritrovare compattezza e i risultati ora si vedono. La Lazio? Non ero fuori rosa perché volevo andarmene io: nel calcio passi dalle stelle alle stalle, quel che successo è successo. Le critiche post Lazio-Milan? Mi hanno toccato come persona, è stato vergognoso. Sono stato zitto, ma sono più uomo uomo io di chi ha puntato il dito dicendo lo avessi fatto di proposito. Ci ho riso sopra. Il fischio o l’insulto, anche con i social, purtroppo è da mettere in conto. L’importante è andare avanti per la tua strada".