Dalla Spagna – Inter, Inzaghi non è al sicuro: sondaggi per un grande ex

Secondo quanto riportato dal portale todofichajes.com infatti, l' Inter potrebbe pensare ad un cambio radicale in panchina, qualora a fine anno non giungessero risultati importanti. I nerazzurri avrebbero già sondato il terreno con il Cholo Simeone , grande ex che da sempre ha manifestato il desiderio di tornare a Milano. Il tecnico infatti, nonostante un contratto fino al 2024, sembra destinato a salutare l' Atletico Madrid a fine stagione, visto che il ciclo sembra ormai essersi concluso.

Per quanto suggestiva l'ipotesi ci pare francamente molto improbabile. In primis perché il club ha recentemente rinnovato il contratto a Simone Inzaghi, mantenendo la fiducia nei suoi confronti anche durante la crisi di qualche settimana fa. In secondo luogo per una questione di ingaggio: le casse societarie nerazzurre difficilmente potrebbero permettersi un tecnico come Simeone. Certo, mai dire mai, specie in caso di cambio proprietà. Ma al momento, visti anche i risultati ottenuti in Europa, un esonero di Inzaghi pare altamente improbabile, oltre che ingiustificato.