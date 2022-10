L’Inter femminile continua a volare: demolito il Milan nel Derby

L' Inter femminile continua a volare e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Le nerazzurre, che erano già in vetta solitaria al campionato, hanno letteralmente schiantato il Milan nel Derby, mostrando ancora una volta come gli equilibri in città siano cambiati.

Finora infatti la big del capoluogo lombardo, a livello femminile, era sempre stata il Milan. Il grande lavoro fatto in queste stagioni però dall'Inter sta finalmente portando i suoi frutti. In una sfida senza storia le nerazzurre hanno passeggiato, vincendo agevolmente per 4 a 0 e consolidando il proprio primato in classifica. In goal le grandi protagoniste di questa stagione: la van der Gragt, Chawinga e Polli (doppietta). Ora l'Inter sarà ospite del Sassuolo, prima della supersfida in ottica Scudetto contro la Roma.