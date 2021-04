Verso Inter-Cagliari, i convocati di Semplici: out Cragno

Godin torna a San Siro

Alle 12:30 a San Siro l'Inter di Antonio Conte va alla ricerca della dodicesima vittoria consecutiva e soprattutto vuole mettere un altro mattoncino nella corsa Scudetto. Di fronte ci sarà un Cagliari in grande difficoltà reduce da tre sconfitte consecutive ed impegnato nella lotta per non retrocedere.