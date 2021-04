Sky – Conte pensa a Sensi dal 1′. Ancora out Perisic

Alle 12:30 il lunch match

Come riporta Sky Sport per il match di domani, con l'Inter alla ricerca della dodicesima vittoria consecutiva, Conte non avrà ancora a disposizione Ivan Perisic ed Alexandar Kolarov, ai box per infortunio, così come a centrocampo dovrà rinunciare a Nicolò Barella (per la prima volta in stagione) per squalifica. In vantaggio per sostituirlo c'è Roberto Gagliardini, ma potrebbe esserci la sorpresa Stefano Sensi. Secondo Sky infatti il tecnico nerazzurro starebbe pensando all'ex Sassuolo dal 1'.