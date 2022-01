Verso Inter-Empoli – Inzaghi dà ampio spazio alle seconde linee

Rivoluzione in difesa e a centrocampo

Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, in porta ci sarà finalmente Radu al posto di Handanovic, tenuto a riposo. In difesa poi spazio ad un terzetto inedito e tutto italiano, con D'Ambrosio, Ranocchia e Dimarco. Centrocampo stravolto tranne che per la fascia destra, dove dovrebbe riprendersi le proprie zolle Denzel Dumfries. In mediana poi, complice la stanchezza ed il turno di squalifica per Brozovic, spazio a Vecino, Gagliardini e Vidal, con Darmian che farà tirare il fiato a Perisic giocando questa volta a sinistra. In attacco poi spazio ai tangheri argentini Lautaro Martinez e Correa. Queste le probabili formazioni di Inter ed Empoli in campo questa sera: