Mercato – Viti osservato speciale in Inter-Empoli di Coppa Italia

Marotta ed Ausilio puntano al colpo "alla Bastoni"

La partita di Coppa Italia di questa sera tra Inter e d Empoli può essere importante non solo per il cammino nel torneo nazionale, ma anche per il mercato. I nerazzurri infatti guardano con forte interesse a giovani italiani di prospettiva da fare crescere e nei toscani sembra esserci il prospetto giusto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta ed Ausilio dalla tribuna questa sera quindi visioneranno con grande interesse Mattia Viti, difensore centrale di 19 anni dell'Empoli di cui si dice un gran bene. Il ragazzo, già in odor di Under 21, ha grandissime qualità, sia fisiche che tecniche. Il piano dell'Inter sarebbe quello di prelevarlo il prima possibile, risparmiando quindi parecchi soldi, con un'operazione simile a quella che porto in nerazzurro Bastoni, poi letteralmente esploso nelle ultime due stagioni. La partita di questa sera, in cui Viti sarà titolare, può essere un banco di prova importante per convincere l'Inter ad investire con decisione su di lui.