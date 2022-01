Nandez in uscita dal Cagliari: c’è il Torino ma aspetta un segnale dall’Inter

Oltre al Torino, il Napoli sarebbe sul centrocampista uruguaiano

L'inizio di stagione - da "separato" in casa - di Nahitan Nandez non è stato dei migliori. La famosa promessa fatta da Giulini su una cessione dell'uruguaiano resta. Secondo Sky Sport, se il Cagliari dovesse fare due colpi in entrata, allora Nandez potrebbe partire, anche in prestito.