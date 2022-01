Coppa Italia-Inzaghi, feeling speciale: il “mini-Triplete” nel mirino dell’Inter

La Coppa Italia è il primo trofeo vinto da Inzaghi nella sua carriera: vuole ripetersi con l'Inter

Ed è proprio con la Coppa Italia che Inzaghi ha un feeling speciale. Si tratta del primo trofeo nella carriera dell'attuale tecnico nerazzurro, vinto con la Primavera della Lazio nel 2014: che insieme a quella con la Primavera nella stagione successiva (2015) e quella con i "grandi" nel 2019, fanno tre in totale.

Riallacciandoci al numero tre, l'Inter potrebbe avere l'occasione di portare a casa un "mini-Triplete": Supercoppa Italiana, Scudetto e Coppa Italia. Un biglietto da visita mica male per Simone Inzaghi alla prima stagione sulla panchina dei nerazzurri.

In Europa si è ancora lontani da raggiungere i livelli top, ma in Italia ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di grande.