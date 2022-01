Verso Inter-Juve, le probabili formazioni della finale di Supercoppa

Le scelte dei due tecnici

Le squadre arrivano alla finale in situazioni opposte. L'Inter per ora, tolto Cordaz, terzo portiere ancora positivo al Covid, non hanno indisponibili e hanno tutti gli effettivi in buone condizioni di forma. La Juventus invece è uscita malconcia dall'Olimpico, tra squalifiche ed infortuni, e dovrà rinunciare a diversi titolari. Inzaghi rispolvererà quasi certamente la formazione tipo, con i rientri dal primo minuto di Calhanoglu, squalificato contro la Lazio, e di Dzeko, fresco di rientro dopo il Covid. 11 tipo quindi per l'Inter contro la Juve, che invece dovrà fare a meno di Chiesa, out per tutta la stagione, e di De Ligt e Cuadrado, squalificati. Quasi impossibile anche il recupero di Danilo e Bonucci al centro della difesa, Allegri si trova con diverse scelte quasi obbligate. Ecco le probabili formazioni della partita di domani secondo La Gazzetta dello Sport: