Inter, fumata bianca per il rinnovo di Brozovic: accordo raggiunto, annuncio dopo la Supercoppa

L'annuncio è imminente

E finalmente tutto l'ambiente Inter , tifosi in primis, può tirare un sospiro di sollievo: Marcelo Brozovic continuerà a far girare la squadra con la sua classe. Secondo quanto riportato da L a Gazzetta dello Sport e ribadito da tutti i più grandi esperti di mercato, sarebbe stata raggiunta l'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno.

In primis la mancanza di offerte concrete e soprattutto appetibili per il croato, da anni uno dei centrocampisti più sottovalutati (fortunatamente) in circolazione. L'unico club a farsi avanti concretamente è stato infatti il Newcastle, non certo una piazza molto allettante, ingaggio a parte, per il momento. In secondo luogo la grande fiducia dimostrata dall'Inter nei confronti di Brozovic, come attestato non solo dalle cifre messe sul piatto ma anche dalla lunghezza del contratto, esteso fino al 2026, quando avrà ormai 34 anni. Tutto è pronto perché le parti convolino, o meglio ri-convolino a giuste nozze: ora manca solo il vissero felici e vincenti per chiudere alla perfezione il cerchio.