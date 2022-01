Zhang, giorni impegnativi: ieri in sede ore per i rinnovi

Le mosse del giovane presidente

Come riportato daLa Gazzetta dello Sport nel via libera del rinnovo di Brozovic c'è anche e soprattutto il suo zampino, avendo approvato l'aumento dell'offerta finale, rivelatosi poi decisivo. Ieri è stato in sede dall'orario di pranzo a quello di cena, incontrando singolarmente tutti i membri della dirigenza. A giorni arriveranno anche i rinnovi fino al 2025 per tutta l'area tecnica, a partire da quello di Beppe Marotta. Oggi è in programma poi un altro blitz alla Pinetina nel ritiro pre Supercoppa, come successo prima della partita con la Lazio, per far sentire la vicinanza del presidente al gruppo squadra. Scollinata la finale poi Zhang si vedrà con la dirigenza al completo per pianificare le mosse sul mercato. L'impressione è che a gennaio si farà poco o nulla, a meno di clamorose occasioni nell'ultima settimana. L'idea è quella soprattutto di gettare le basi per fare una buona campagna acquisti estiva.