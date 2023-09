Verso Inter-Milan: Frattesi e Arnautovic scalpitano. Torna Acerbi?

Mancano pochi giorni al Derby, anche se Inzaghi riuscirà ad avere a disposizione tutta la rosa solo domani, a causa degli impegni con le nazionali di diversi giocatori. Poco tempo, dunque, per preparare al meglio la gara contro il Milan, anche se il tecnico non dovrebbe avere troppi dubbi.

È molto probabile, infatti, che l’allenatore nerazzurro si affidi all’undici già visto nelle prime tre giornate di Serie A. Nonostante il pieno recupero di Acerbi e le doppiette di Frattesi e Arnautovic con le rispettive nazionali.

Da valutare, invece, le condizioni di Cuadrado e Sanchez al loro rientro in Italia nelle prossime ore. Il colombiano è rimasto in panchina per tutto il match contro il Cile, mentre El Nino Maravilla ha giocato l’intera gara.