Verso Inter-Milan, le probabili formazioni: in attacco spazio alla LuLa, Kolarov per Bastoni. La scelta su Eriksen

Sabato alle 18 ci sarà il tanto attesi derby di Milano. Inter e Milan si sfideranno in una gara molto particolare, colpita anche dall’emergenza sanitaria che ha costretto alcuni giocatori a rimanere a casa in isolamento. Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e in alcuni reparti le scelte sono forzate.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, in attacco spazio alla LuLa, con Lukaku e Lautaro che hanno confermato l’ottimo stato di forma anche in Nazionale. A centrocampo il tecnico leccese dovrebbe affidarsi a Vidal, Brozovic e Barella, facendo partire così dalla panchina Eriksen. In difesa toccherà a Kolarov prendere il posto di Bastoni, che comunque è recuperato per la gara.

INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Brozovic, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli

