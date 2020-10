Di Gennaro sul derby: “Il Milan è attrezzato, ma l’Inter è favorita. Conte ha gettato le basi per essere protagonista”

L’Inter sabato è chiamata all’importante impegno di campionato. Alle ore 18 ci sarà il derby di Milano e l’attesa per la gara è davvero tanta. In vista della sfida contro il Milan, l’ex calciatore Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, facendo il punto della situazione.

Queste le sue parole: “Bisogna capire le rose come sono messe, quanti giocatori sono recuperati. L’Inter dovrebbe avere qualche assenza, ma parliamo comunque di due squadre attrezzate. Credo che la partita sarà un derby vero, nonostante mancherà l’enfasi dei tifosi. Le due arrivano bene all’incontro, sono migliorate molto: il Milan ha fatto un mercato intelligente, ma l’Inter che ha un organico superiore. Conte ha concluso bene la scorsa stagione e messo le basi per essere protagonista. Sulla carta do 10% in più di possibilità alla sua squadra, ma occhio al Milan di Pioli che ha anche un Ibrahimovic con una voglia pazza di mettersi ancora in mostra. Sappiamo che tatticamente i derby sono partite sempre diverse, e magari basta una giocata individuale per spezzare l’equilibrio”.

