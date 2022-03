Verso Juve-Inter: segnali incoraggianti da Brozovic, De Vrij ancora out

L'aggiornamento sugli acciaccati

Notizie buone e cattive per Simone Inzaghi dall'ultimo allenamento dell'I nter. Come riportato da Corriere dello Sport infatti in vista della Juve dovrà fare i conti con un recupero importante ma anche con una pesante assenza.

Brozovic infatti, per quanto a scopo precauzionale lavori ancora a parte, sta migliorando a vista d'occhio. Ieri ha aumentato il carico di lavoro, allenandosi anche con il pallone, e pare che non senta più fastidio al polpaccio. Oggi dovrebbe rientrare in gruppo ed è probabile quindi un suo impiego contro i bianconeri visto che ha ancora tempo per recuperare al 100%. Il suo recupero sarebbe fondamentale per ridare ordine alla squadra, visti gli esperimenti falliti in regia per sostituirlo e il ritorno solo domani dei sud americani Vidal e Vecino.