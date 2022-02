Vidal aria di addio, indizio social sul proprio futuro?

Indizio lasciato su Instagram dal cileno?

Che Arturo Vidal a giugno lasci l'Inter per molti è ormai scontato. Il centrocampista cileno infatti, per quanto si impegni, non è mai riuscito a diventare fondamentale in nerazzurro, anzi. Spesso criticato, Vidal ha dalla sua anche la zavorra di un ingaggio molto oneroso, fattore che non incentiva di certo l'Inter a trattenerlo. E ora potrebbe essere arrivato anche l'indizio social del centrocampista ad alimentare le voci su un possibile addio a breve termine.