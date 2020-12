GdS – Vidal ad Appiano a fare terapie. Oggi nuovi controlli: le sue condizioni

Sono ore di grande attesa ad Appiano Gentile soprattutto per capire le condizioni fisiche di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno aveva lasciato il campo lo scorso sabato nella vittoria dell’Inter contro il Bologna con un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Un problema che l’ex Barcellona e Bayern Monaco ha voluto subito tenere sotto controllo, presentandosi alla Pinetina anche nella giornata di ieri per sottoporsi immediatamente a terapie e cercare di recuperare al meglio in vista della Champions League.

Oggi – come anticipato da La Gazzetta dello Sport – verranno in ogni caso effettuati nuovi controlli, ma la sensazione che si respira da quelle parti è che Vidal possa fare in tempo per recuperare ed esserci mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk. In caso di sorprese, invece, Conte potrebbe comunque fare affidamento sullo stesso centrocampo composto da Barella-Brozovic-Gagliardini che poco meno di una settimana fa ha trascinato le speranze qualificazione dell’Inter allo scontro diretto dell’ultima giornata di Champions.

