Vidal: “Dimostrerò all’Inter e a tutto il mondo chi sono. La società ha fiducia in me, voglio essere al 100%”

Il centrocampista cileno ha parlato anche di Inzaghi: "Ho conosciuto il mister, sono 3 giorni che parliamo. E' un allenatore importante".

Ecco le sue parole: "Le vacanze sono andate alla grande. Sono molto felice e torno al massimo. Copa America? Ho parlato con Lautaro prima e dopo la finale, è troppo importante quello che ha fatto lui. L'Argentina non vinceva da tanto tempo, sono molto contento per lui".

Riscatto e futuro:"L'anno scorso non è stato bello per me, ho tanta voglia di tornare in campo e giocare. Voglio stare al 100% e dimostrare a tutto il mondo chi è Vidal. Ho parlato con la società, hanno grande fiducia in me e io voglio essere il Vidal che tutti conoscono".