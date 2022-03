Vidal: “Sogno di giocare nel Flamengo, il capitolo europeo si può chiudere”

Il cileno: "La cresta ossigenata? Così Inzaghi mi nota in allenamento"

Alessio Murgida

Dichiarazioni che sanno di addio annunciato quelle di Vidal a TNT Sports: "Il Flamengo è un club che mi piace molto, ho molto amore per loro. Sogno di giocare lì, non posso negarlo. Quando succederà, ci andrò. Si spera che sia presto, se l'allenatore o la dirigenza mi vogliono ci sarà un riavvicinamento e farò tutto il possibile per arrivarci".

"Non so se è il momento giusto per lasciare l'Europa, ma se succede il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto col Flamengo, lottare per la Libertadores".

"La cresta ossigenata? L'ho fatta per cambiare un po', per vedere se l'allenatore mi vedeva di più con questi capelli in allenamento visto che non ho giocato molte partite - ha continuato Vidal - quindi volevo cambiare un po' le cose. L'importante è che tutti mi abbiano visto giocare contro il Liverpool e nessuno me lo toglierà".

Il cileno ha parlato anche del connazionale Sanchez: "Un giocatore con quel talento deve giocare. È difficile vederlo in panchina con tutto quello che ha fatto e quello che mostra ogni volta che gioca. Ma sono decisioni tecniche in cui non mi intrometto".