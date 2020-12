Social – Vidal “corre” già ad Appiano: lavoro personalizzato per smaltire l’infortunio

Arturo Vidal non prenderà parte al match di questa sera in programma a San Siro tra Inter e Shakhtar. Il centrocampista cileno ha accusato un problema ai flessori della coscia destra e sarà indisponibile per una settimana.

Vidal però è già al lavoro ad Appiano, come testimoniato da una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. L’ex Barcellona non perde tempo e freme già dalla voglia di tornare a disposizione di Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<