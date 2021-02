Fiorentina-Inter, l’esito degli esami di Arturo Vidal e i tempi di recupero

Arturo Vidal ha lasciato il campo alla fine del primo tempo della gara contro la Fiorentina a causa di una botta al ginocchio. Già nel corso della gara era stata evidenziata una contusione per il ginocchio sinistro del cileno. A confermarlo sono stati gli esami strumentali alla quale si è sottoposto. A riportarlo, Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

Le condizioni del cileno saranno valutate giorno per giorno e in suo aiuto arriva anche la squalifica per la gara di Coppa Italia. Vidal era diffidato ed è stato ammonito nella gara di andata contro la Juventus. Per questo motivo non ci sarà martedì sera allo Juventus Stadium e potrà approfittare di questo riposo forzato per cercare di recuperare per il match contro la Lazio di domenica sera, svolgendo, ad Appiano, un lavoro specifico più leggero.

