Via le stampelle, Vidal pensa già al rientro in campo: nel mirino ci sono Cagliari e Napoli

Arturo Vidal scalpita. Il centrocampista dell’Inter ha buttato via le stampelle e ha iniziato ufficialmente la seconda fase di recupero. L’ex Barcellona vuole essere al 100% per la primavera rovente che attende l’Inter: Eriksen è il titolare del momento, un Vidal però tirato a lucido è sicuramente un’arma in più per Conte.

Come riportato da Tuttopsort, l’Inter e Arturo hanno deciso di ricorrere all’operazione sotto i ferri ora, in modo tale da sfruttare la sosta per le Nazionali per recuperare: Vidal vuole bruciare i tempi e ha messo già nel mirino le sfide con il Cagliari, in programma il 10-11 aprile, e quella con il Napoli.

