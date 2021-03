Inter, alla Pinetina osservati speciali Vidal, Sanchez e Lautaro: Conte sfrutta la pausa per i sudamericani

Se la pausa per le Nazionali svuota periodicamente gli spogliatoi delle maggiori squadre italiane, stavolta, all’Inter (causa Covid), non sarà proprio così. E’ vero, molti calciatori sono partiti e hanno già raggiunto i rispettivi ritiri: dapprima solo i nazionali stranieri – poiché l’ATS di Milano non ha il potere di trattenerli – e poi, come pare, anche quelli italiani. Ma stavolta c’è una variazione sul tema, in quel di Appiano Gentile, ben evidenziata da La Gazzetta dello Sport di oggi: e cioè che i sudamericani sono rimasti tutti a Milano ed è proprio su loro – o meglio, anche su loro – che Antonio Conte si concentrerà in questi giorni.

In primis c’è Arturo Vidal: il quale sta cercando di bruciare tutte le tappe tra lui e il rientro-lampo dopo l’infortunio, probabilmente già per la partita contro il Sassuolo, che si dovrebbe recuperare il prossimo 7 aprile. Un altro calciatore sotto osservazione di Conte è Alexis Sanchez, cileno, connazionale di Vidal, che, a detta proprio di Conte, non è mai stato così in forma: e che ora ha l’opportunità di godere di quindici giorni di preparazione atletica come mai aveva avuto dal post-lockdown a oggi. Infine, Lautaro: alla Pinetina per mantenersi al top nella sua veste migliore, con uno sguardo – punto da non dimenticare – sul rinnovo del contratto.

