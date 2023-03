In diretta su Twitch in compagnia del famoso streamer Ibai Gomez, l’ex attaccante Sergio Aguero si è improvvisamente fermato toccandosi il petto, spiegando di aver avuto una “mini aritmia”. Lo streamer al suo fianco ed i migliaia di spettatori collegati si sono subito impauriti, ricordando che Aguero è stato costretto al ritiro dal calcio giocato dopo che nel 2021 gli è stato impiantato un chip in seguito ad un’aritmia cardiaca.

GUARDA IL VIDEO QUI