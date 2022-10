VIDEO – Xavi profetico: “Quando ha palla Onana non state bloccati in fascia, dannazione! Dovete tornare indietro”

All'intervallo di Barcellona-Inter, il tecnico blaugrana Xavi ha riunito alcuni dei suoi ragazzi per dar loro un'indicazione tattica ben precisa: "Quando ha la palla Onana, dobbiamo tornare tutti indietro a difendere con ferocia. Quando ce l'ha Onana la rilancerà lunga, l'hanno già fatto una volta e siete rimasti bloccati sulla fascia, dannazione. Torniamo a difendere indietro!". Il riferimento di Xavi, manco a dirlo, è proprio all'azione da cui nasce il gol di Gosens al minuto 89: palla tra le mani di Onana, che vede Lautaro scattare in profondità e lo serve con un lancio preciso. Il Toro controlla, temporeggia per qualche secondo e poi manda l'esterno tedesco solo di fronte a Ter Stegen.