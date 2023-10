Il VIDEO che SMONTA l’ennesima fake news dei milanisti su Inter-Roma

Non è una novità, sui social spesso si diffondono notizie di dubbia verità, che però riescono inspiegabilmente a prendere piede. Questo è quanto successo su Twitter in questi ultimi giorni, in merito a un presunto fallo di mano di Dimarco sull’azione del gol dell’Inter contro la Roma.

Una foto di qualità infima, infatti, mostrerebbe un contatto tra la palla e il braccio dell’esterno nerazzurro, che in realtà non è mai avvenuto, come visibile da qualsiasi replay. Un’autentica fake news, che come tale va smentita categoricamente.

Di seguito il frame incriminato, smentito proprio dal video del gol pubblicato sul canale ufficiale della Lega Serie A: