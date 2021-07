VIDEO – Inter News – Kolarov rinnova, calciomercato e Italia-Spagna

Torna puntuale stasera l'appuntamento con i canali social di Passione Inter

Torna stasera, puntuale come sempre, l'appuntamento con la diretta social sui canali di Passione Inter per commentare e analizzare tutte le notizie di giornata dal mondo nerazzurro. Piatti forti di oggi saranno il calciomercato (con Hakimi ormai ufficiale al Paris Saint-Germain e con l'intrigo Joao Mario in corso di risoluzione), il rinnovo di Kolarov e poi, ovviamente, gli Europei: stasera c'è Italia-Spagna, la super-sfida per la finale.