VIDEO – PRIMAVERA Campione! 3 nomi da segnare: chi è pronto per il SALTO nell’INTER prima squadra

Chi può dare manforte alla prima squadra fin da ora?

L'Inter vince lo scudetto Primavera con Christian Chivu allenatore, protagonista di un grande lavoro in stagione sulla panchina nerazzurra. Da Casadei a Iliev, passando per Carboni e non solo: chi sono i talenti più interessanti della Primavera dell'Inter che potrebbero fare il salto in prima squadra.