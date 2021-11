VIDEO – Da Brozovic a Dimarco: la situazione rinnovi in casa Inter

Tanti i nerazzurri in posizioni ancora da definire

In casa Inter tiene banco la questione legata ai rinnovi di contratto. Tantissimi giocatori sono in scadenza a giugno 2022, ma altrettanti lo saranno a giugno 2023. La trattativa più urgente è quella per Marcelo Brozovic, senza dimenticare però Perisic, Dimarco, Handanovic e tutti gli altri. Facciamo un punto sulla situazione dei rinnovi di contratto in casa Inter.