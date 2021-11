Social – Il tributo dell’Inter alla leggenda di Valentino Rossi

Il ritiro di una leggenda dello sport italiano

Oggi è una giornata triste per i motori italiani. Valentino Rossi infatti, leggenda ineguagliabile del motociclismo, appena il caso al chiodo. Gli ultimi anni non sono stati certo esaltanti, ma "Il Dottore" ha segnato un'epoca, portando sotto le luci della ribalta l'intero movimento motoristico a due ruote a livello mondiale. Tutta Italia sentirà la mancanza della sua presenza in pista, anche se, forse, lo si potrà vedere più spesso a San Siro, per seguire l'altra sua grande passione, il calcio.