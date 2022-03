Risultati sorprendenti!

Facciamo una profonda analisi di calciomercato Inter: De Vrij addio a fine stagione? Su chi dovrebbe puntare l'Inter? Da Rudiger a Bremer, passando per Ginter, Christensen, Ferrari, Milenkovic, Ndicka, Lienhart e tantissimi altri abbiamo analizzato i difensori in circolazione per arrivare ad individuare il miglior profilo possibile per l'Inter. Che ne pensi?