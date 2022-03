GdS – Bayern Monaco su Dumfries: il futuro all’Inter e la scommessa già vinta

L'investimento Dumfries è già un successo

L'olandese è ora un punto fermo della formazione di Inzaghi , uno dei migliori in questo periodo buio dell' Inter . L'investimento di Marotta e Ausilio è già una scommessa vinta: l'anno scorso l'olandese arriva a Milano per la cifra di 12,5 milioni di euro , più di 2,5 di bonus.

Ora una big come il Bayern Monaco - come scrive La Gazzetta dello Sport - sarebbe pronta a offrirne almeno 30 di milioni di euro per Dumfries. E magari, con un'ulteriore crescita da qui a fine stagione, l'ex PSV potrebbe far salire la quotazione a 40 milioni di euro. Ciò non vuol dire che l'Inter lo lascerà partire. Il discorso è sempre lo stesso: a fronte di un'offerta irrinunciabile, nessuno è intoccabile. A patto però che si abbiano le armi per sostituire il partente e la cessione di Hakimi - con relativo arrivo di Dumfries - ne è la prova tangibile.