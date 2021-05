Francesco Wu (pres. Unione Imprenditori Italia-Cina): “Zhang non lascia l’Inter. Sulle scelte dalla Cina…”

Le parole di Francesco Wu, presidente onorario dell'Unione Imprenditori Italia-Cina

All'interno del 19esimo Scudetto vinto nel pomeriggio di ieri dall' Inter uno dei volti più importanti è stato quello di Steven Zhang . Il presidente, classe 1991, non solo è il più giovane ad aver mai conquistato lo Scudetto, ma rappresenta anche la prima società straniera ad esserselo aggiudicato. Per provare a raccontarlo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intervistato Francesco Wu , presidente onorario dell'Unione Imprenditori Italia-Cina nonché membro del direttivo di Confcommercio Milano: "Siamo orgogliosi di questo risultato, è il segno che un investimento di Pechino può portare frutti".

Cosa rappresenta questo Scudetto - "Noi siamo sino-milanesi, ma anche tifosi... Ci sono tanti milanisti meno felici, ma tutti sentono che questo è un titolo storico: serve ad avvicinare ancora di più i due mondi di cui facciamo parte. Molti tra di noi in questi anni hanno conosciuto da vicino Steven Zhang , un ragazzo con idee chiare. Ama Milano, non vedo perché dovrebbe lasciare".

Steven lontano per mesi -"Lontananza obbligata, ma non si guardi alla Cina con occhi occidentali: a Pechino c'è un sistema capitalista, ma dirigista. E tutti i colossi, anche Suning, devono tener conto di linee governative. Gli investimenti nel calcio non sono più utili al sistema, ma non è detto che duri per sempre".