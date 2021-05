Social – Lukaku, stoccata ad Ibra dopo lo scudetto: “Il vero Dio ha incoronato il re: inchinatevi”

Incontenibile la gioia dell'attaccante belga

"L'entusiasmo è alle stelle in casa Inter: ventiquattro ore dopo la vittoria dello scudetto, non si è placata la gioia per un trionfo atteso da ben undici anni. Anche i calciatori nerazzurri hanno partecipato alla festa: Romelu Lukaku, ad esempio, ieri è sceso in strada per celebrare il tricolore sfrecciando per Milano con la sua auto.