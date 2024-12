Xabi Alonso: “Inter squadra vincente. Calhanoglu? Come Kimmich…”

In questa giornata di vigilia della partita di Champions League fra Bayer Leverkusen e Inter, il tecnico dei tedeschi Xabi Alonso è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. L’ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid ha parlato molto bene definendola una grande squadra che è difficile da sfidare.

Di seguito le dichiarazioni di Alonso: “Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti d’Europa, ma siamo pronti e ci siamo allenati, c’è grande aspettativa per noi. L’Inter è una squadra con grande continuità, sono molto solidi e hanno un’idea chiara di cosa vogliono. Sanno dove portare le partite, sono molto maturi e sarà fantastico giocare contro di loro. È una squadra vincente, hanno giocato la finale di Champions League due anni fa, hanno vinto lo scudetto: hanno un’idea molto solida di cosa vogliono fare, controllano le partite molto bene. Hanno ottimi giocatori e uno dei migliori allenatori al mondo, non vediamo l’ora di ospitarli nel nostro stadio“.

L’allenatore spagnolo ha poi parlato anche di Hakan Calhanoglu che domani sera scenderà in campo da ex e ha speso parole di elogio per lui: “Non pensiamo ai singoli, ma di sicuro è un giocatore che ha un grande impatto sul gioco. Ricordo quando giocava qui, era un 10: il suo gioco è cambiato molto nel corso del tempo. È un giocatore chiave per loro, come Kimmich lo è per il Bayern Monaco”.