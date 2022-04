Zamorano carica i cileni dell’Inter: “In Supercoppa ho goduto come un pazzo”

L'ex centravanti è super fiducioso in vista del match dello Stadium

Antonio Siragusano

Per cacciare via il pessimismo dell'ultimo periodo, il miglior antidoto è cercare di pensare positivo ed avere fiducia in vista del finale di stagione. Una linea di pensiero che nel corso della sua carriera ha sempre sposato con la sua simpatia Ivan Zamorano, tornato a parlare in vista del derby d'Italia tra Juventus e Inter di domenica sera. Un match che l'ex attaccante cileno guarda con particolare fiducia: "Con una vittoria saremmo a -3 dal Milan, non male per prendere la rincorsa. Voi lo chiamata 'derby d’Italia', per me è un 'Superclasico'. Questa vale di più proprio perché, vincendo, oltre a mettersi in scia del Milan, l’Inter taglierebbe fuori i più grandi rivali. Purtroppo, però, questa Juve non è quella fragile di inizio stagione".

Da grande esperto del mestiere, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport non è mancato il riferimento agli attaccanti nerazzurri: "Dzeko è una certezza, ha grande esperienza e sa gestire questi momenti. Mi soffermo su Lautaro, per me troppo criticato. Tutti sappiamo ciò che il Toro può dare e si è visto soprattutto nel periodo in cui non ha segnato: in quelle partite la squadra non ha mai giocato in 10, ha sempre qualcosa da offrire oltre ai gol. Non so se arriverà Dybala, ma vorrei che i gol scudetto arrivassero da lui, non ha ancora dato il 100% del potenziale".

Poi il messaggio di consolazione ai connazionali Sanchez e Vidal: "Sia Alexis che Vidal avranno il cuore spezzato per la mancata qualificazione del Cile al Mondiale, ma il calcio ti dà sempre una rivincita. Loro possono prendersela con l’altra maglia del cuore, quella nerazzurra: quando la indossano, io mi sento orgoglioso. Su Vidal posso dire che deve continuare così: dare il suo contributo quando serve".

Infine, da buon interista, Zamorano ha fatto il suo pronostico su Sanchez: "In Supercoppa ci ha fatto godere come pazzi. Vorrei proprio ridicesse la cosa del 'leone in gabbia': significherebbe che Alexis ha rimesso di nuovo il piedino contro la Juve…".