Social – Javier Zanetti ricorda Gigi Simoni: “Sempre nel mio cuore”

La giornata è finita, e sta per scadere anche la notizia: che non è una notizia, in realtà, ma una ricorrenza, una di quelle che appassiona sinceramente il mondo interista e non solo per posa. Oggi, 22 gennaio 2021, avrebbe compiuto 82 anni Gigi Simoni, allenatore dell’Inter nel periodo 1997-1998 e vincitore della Coppa UEFA con i nerazzurri: e questo è il primo compleanno che Simoni non festeggia, essendo mancato il 22 maggio 2020, tra la commozione di chi, le sue gesta, le vide da vicino.

Da vicinissimo le ha sicuramente viste Javier Zanetti, che di Simoni fu calciatore proprio in quell’Inter, proprio nell’Inter che Simoni condusse alla vittoria della Coppa UEFA e – molti lo sostengono, a titolo quasi onorario – della Serie A 1997-1998, quella dell’episodio Iuliano–Ronaldo. Zanetti, intanto, ha ricordato Simoni con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, che recita: “Buon compleanno, mister! Sempre nel mio cuore…”.

