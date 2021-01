Mercato – Di Marzio: “Gomez-Siviglia, si può chiudere entro domattina: contatti continui, ecco le cifre”

Monchi dice che c’è ancora “molto da lavorare”, e intanto le cronache parlano di un Papu Gomez ancora intenzionato a rimanere in Italia di fronte all’offerta – appresa nelle ultime ore – presentatagli dal Siviglia: dagli studi di Sky Sport, invece, Gianluca Di Marzio alza il tiro e dà addirittura l’affare in via di definizione tra stanotte e domani mattina. E’ la caccia frenetica all’ultim’ora da calciomercato: quello che si dice ora tra un minuto rischia di non essere più valido, niente è a prova di smentita e si procede così anche in tempi di crisi da pandemia. Però, appunto, Di Marzio insiste sul binomio Gomez-Siviglia e ne svela i dettagli.

Secondo il giornalista esperto di mercato, infatti, il club spagnolo avrebbe offerto all’Atalanta 5-6 milioni di euro come cifra base, più l’aggiunta di 1-2 milioni di euro di bonus. Una cifra che starebbe convincendo la famiglia Percassi. I contatti tra le parti, in queste ore, sarebbero continui e costanti: e potrebbe trattarsi davvero di un colpo alla Monchi, questo, che avrebbe – tra le altre cose – anche l’effetto di aggiungere l’Inter tra le deluse nella corsa al giocatore. Ma per la società di Zhang, questo, sarebbe stato un mercato di secca e lo si sapeva.

