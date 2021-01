Siviglia, Monchi apre a Gomez: “Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora molto da fare”

Lo scenario è lo stesso da settimane, ma la notizia – le notizie, anzi – sono delle ultimissime ore. La prima è quella uscita questo pomeriggio, secondo la quale per l’Inter si sarebbe aperta una possibilità di acquistare Alejandro Gomez gratis già in questa sessione di mercato: un’opzione portata alla luce da Sport Mediaset, e che prevede la possibilità, da parte dell’Atalanta, di cedere il giocatore gratis e pagando il 50% dell’ingaggio in caso di cessione a un club non partecipante alla Champions League (e sarebbe proprio il caso dell’Inter). La seconda è la pista che porta al Siviglia, su cui sono usciti sviluppi interessanti nelle ultime ore.

Intanto, il direttore sportivo della società spagnola, Monchi, ha parlato a Sportitalia, ai cui microfoni ha fatto – molto sinteticamente, in realtà – il punto su quello che dovrebbe essere lo stato dell’arte per Gomez, giocatore su cui il Siviglia punta molto: “Stiamo lavorando per il Papu Gomez, ma dobbiamo lavorarci ancora tanto”, ha spiegato. Le perplessità sono tutte dalla parte di Gomez: perché – mentre l’Atalanta sarebbe d’accordo a venderlo all’estero – il calciatore vorrebbe rimanere in Italia. E, affinché il Papu si schiodi dalla sua posizione, Monchi dovrà piazzare un’offerta delle sue.

