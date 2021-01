Mercato – Gomez, il Siviglia fa sul serio con l’Atalanta: trattativa al via, ma il Papu preferisce l’Italia

Il muro contro muro tra Alejandro Gomez e l’Atalanta è anche sulle intenzioni per il futuro, anche sulla pianificazione di quello che – domani – ci sarà oltre l’addio. Per dire: in tutte le ultime settimane si è detto e scritto che il giocatore avrebbe preferito – e preferirebbe – rimanere in Italia. Per contro, invece, l’Atalanta – consapevole di quanto sia forte Gomez – spera di mandarlo all’estero per non andare a rinforzare qualche diretta concorrente nelle zone alte della classifica. E’ solo uno degli innumerevoli piani di scontro tra società e giocatore: su cui, in serata, il giornalista Fabrizio Romano, dal proprio profilo Twitter, fornisce alcuni aggiornamenti.

E l’aggiornamento è che, dall’estero, il Siviglia sarebbe sempre più forte sulla pista Gomez: la trattativa con l’Atalanta – scrive il giornalista – sarebbe a tutti gli effetti avviata, con Monchi, dirigente del club spagnolo, che starebbe lavorando a un colpo dei suoi, quale sarebbe appunto Gomez. L’Atalanta sarebbe accontentata (vendere il Papu in Spagna risparmierebbe la sua cessione alla concorrenza), Gomez forse non del tutto. Probabilmente sperava in altro (l’Inter): che, però, sul mercato, sin qui, è non pervenuto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<