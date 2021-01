Allerta meteo in Fvg, gli aggiornamenti: è allarme giallo, Udinese-Inter si dovrebbe giocare

Udinese–Inter per ora si gioca, e in ogni caso un rinvio non sarebbe un problema: questo perché sia l’Udinese che l’Inter – tocca scriverlo con una nota di tristezza – non prendono parte alle coppe europee, e per un eventuale recupero gli slot disponibili sarebbero diversissimi. In ogni caso, però, rinvio non sarà: o così, almeno, riporta il sito fanpage.it, che spiega come la Protezione Civile preveda, per il Friuli Venezia Giulia, un’allerta meteorologica di tipo giallo: e non arancione, come era stato inizialmente paventato.

Nel frattempo, comunque, la situazione in Friuli è quella che è: sulla regione piove ormai ininterrottamente da quasi 24 ore, ma il colore dell’allerta non dovrebbe cambiare: almeno, appunto, per le prossime ventiquattr’ore, che comprendono anche l’inizio e la fine di Udinese-Inter. Che si giocherà, probabilmente, in mezzo all’acquazzone: ma si giocherà, questo è il dato.

