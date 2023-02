Zanetti: “Skriniar? Situazione semplice. In campionato potevamo fare di più”

Il vicepresidente dell'Inter ha tracciato un primo bilancio sulla stagione

Antonio Siragusano

Ospite ieri sera nel corso di Supertele in onda su Dazn, Javier Zanetti ha tracciato un bilancio di quella che sino a questo momento è stata la stagione dell'Inter. Il vicepresidente nerazzurro ha poi espresso il suo punto di vista sulla vicenda Skriniar, ripercorrendo le tappe che hanno portato al mancato rinnovo. Dal Napoli dell'ex interista Luciano Spalletti alla tradizione argentina in maglia Inter, ecco le parole di Zanetti.

RENDIMENTO INTER - "Potevamo fare di più in campionato, ci manca qualche punto ma fa parte di un percorso che questa squadra sta facendo con grande continuità. Ci sta qualche passo falso in un campionato con tante partite ravvicinate, ma sinceramente vedo sempre la squadra protagonista e che vuole fare la partita per mettere in difficoltà l'avversario di turno, ma che sa anche reagire alle difficoltà. É dal primo anno con Conte che l'Inter, poi con Simone Inzaghi, è molto continua. Vedo critiche esagerate perché il percorso è molto positivo, anche se ovviamente si può migliorare".

NAPOLI - "Non dimentichiamo che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, bisogna fare i complimenti a loro e a Luciano Spalletti. In questa squadra azzurra si vede il lavoro di Spalletti che anche quando è stato all'Inter ha dato la sua impronta, come ha sempre dimostrato in carriera".

SIMBOLO INTER - "Noi dobbiamo puntare al meglio in questa stagione, in tutte le competizioni. Se devo mettere una maglia di un giocatore a fine stagione la chiederò a Darmian, perché è un giocatore molto silenzioso che è sempre al servizio della squadra. Dove il mister lo schiera lui fa sempre bene ed è un ragazzo di una serietà che in qualsiasi gruppo farebbe la differenza. Giocatori così servono sempre".

INTER ARGENTINA - "Sono contento del percorso che sta facendo Martinez da quando è arrivato all'Inter, un rendimento sempre in crescendo. Adesso è un punto di forza per noi e per la nazionale argentina, lo dimostra in ogni partita. É molto generoso e non ci sta a perdere, nelle partite come nel derby lui le vive con tanta passione".

SKRINIAR - "La situazione è molto semplice. Abbiamo proposto il rinnovo a Skriniar entro le nostre possibilità, lui l'ha rifiutato e noi rispettiamo la decisione. La cosa più importante è metterlo in condizione di rendere al meglio fino a quando giocherà per l'Inter, perché la priorità è fare il meglio per la società".