CdS – Inzaghi, due buone notizie dopo il derby: “Ha fatto una bella differenza”

L'allenatore nerazzurro si ritrova due risorse in più

Antonio Siragusano

Dopo aver conquistato il secondo derby della stagione nel giro di poche settimane, Simone Inzaghi - oltre ai tre punti - ha acquisito la consapevolezza di una squadra nuovamente in crescita e letale negli scontri diretti. Nel 2023, infatti, l'Inter ha sempre onorato al meglio i big match, vincendo ad inizio anno contro il Napoli in campionato, successivamente in Supercoppa contro il Milan senza dimenticare anche il successo in Coppa Italia sull'Atalanta.

Insomma, una squadra che sembra aver corretto quegli errori che aveva invece mostrato per buona parte nel girone di andata e che punta a migliorare ulteriormente. Come segnalato questa mattina dal Corriere dello Sport, per Inzaghi il vero problema sino a questo momento è stato ritrovarsi senza calciatori importanti all'interno della rosa come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, le cui assenza 'hanno fatto una bella differenza'.

Dal derby, dunque, Inzaghi si porta dietro soprattutto i recuperi dei due calciatori. L'attaccante belga ha mostrato una costante crescita fisica tra l'Atalanta e lo spezzone finale contro il Milan. Il croato, invece, consentirà nuovamente rotazioni superiori a centrocampo, dove Asllani viene ancora considerato una giovane promessa, mentre Calhanoglu ha dimostrato di saper funzionare benissimo.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Come ribadito più volte, il ritorno a pieno regime di Brozovic a centrocampo darà ad Inzaghi l'opportunità di far ruotare i tre centrocampisti (Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan) che sino a questo momento hanno fatto gli straordinari, senza dimenticare la grande importanza del croato a livello tattico. Su Lukaku, invece, la speranza è che possa quantomeno avvicinare i livelli del primo biennio nerazzurro, quando con la sua fisicità era in grado di decidere da solo le partite.