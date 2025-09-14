14 Settembre 2025
Zazzaroni DIFENDE Chivu: “Critiche? Ho visto un’Inter dominante
La sua opinione
La prestazione dell’Inter contro la Juventus ha lasciato abbastanza soddisfatto Cristian Chivu, nonostante il risultato negativo. In generale, però, i pareri sui social e sui quotidiani non sono stati positivi, con tanti errori individuali che hanno provocato la sconfitta dei nerazzurri.
Controccorrente, però, è andato Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport si è espresso sul proprio profilo personale di Instagram, elogiando la prestazione dell’Inter. Secondo il giornalista, i pareri negativi sarebbero condizionati esclusivamente dal risultato.
Questo il post: