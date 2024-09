Zazzaroni: “Crepe Inter? Errori individuali, Bisseck già al secondo”

Ivan Zazzaroni, ospite come di consueto di Pressing, ha parlato del momeno di forma dell’Inter e delle difficoltà difensiva della squadra di Inzaghi in questo avvio di stagione. Queste le sue parole:

“Crepe nell’Inter? Per me è la più forte. È vero che con il Milan ha subito 8 occasioni e ha sbagliato tanto. Intanto Barella è insostitutibile, anche sul piano dell’interdizione, dei recuperi, Frattesi ha altre caratteristiche. Io credo che ci siano errori individuali abbastanza evidenti. Bisseck è sfortunatamente già al secondo. Chiaro che 7 gol in 6 partite dell’Inter non è una cosa a cui siamo abituati, ma deve trovare un assestamento. Poi sono convinto anche io che Lautaro non sia mai un problema. C’è quacosina da correggere, ma è la più forte in assoluto. Ha momenti di gioco che gli altri non hanno”.