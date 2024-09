Colpo in attacco: l’Inter sul BOMBER che sta esplodendo in Serie A

La doppietta di Lautaro Martinez contro l’Udinese ha fatto tornare il sereno sull’attacco dell’Inter, attorno al quale però rimangono delle riflessioni in corso, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Con Arnautovic e Correa destinati all’addio, infatti, la dirigenza è già al lavoro per individuare i possibili colpi della prossima estate.

Secondo calciomercato.it, gli occhi dei nerazzurri sarebbero finiti su uno dei giovani bomber della Serie A che sta esplodendo in questo inizio di stagione: Santiago Castro del Bologna. Il classe 2004 ha già segnato 3 gol e realizzato un assist.

L’argentino, che si ispira a Lautaro Martinez, è arrivato in Italia la scorsa stagione dal Velez, per un investimento da 12 milioni di euro. Dopo l’ottimo avvio di stagione è probabile che la sua valutazione sia almeno raddoppiata.