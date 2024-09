Certezza Taremi: ecco perché sarà titolare in Inter-Stella Rossa

Mehdi Taremi è stato investimento in attacco dell’estate dell’Inter, ma è ancora a caccia del primo gol in gare ufficiali con la maglia nerazzurra. Domani, contro la Stella Rossa, avrà un’altra occasione dal 1′ per provarci, come già accaduto con Lecce e Manchester City.

La titolarità non dell’iraniano non sembra essere in dubbio, come riporta il Corriere dello Sport, ma c’è da capire chi sarà il suo partner offensivo. Questo in virtù della volontà di Inzaghi di seguire il “modello Manchester City” e di ruotare i suoi uomini per la sfida di San Siro. Una gara fondamentale per i nerazzurri, che hanno bisogno dei 3 punti.